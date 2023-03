Kooperation sichert Lebensraum für Biber

Am Dorfaubach befinden sich wertvolle Feuchtlebensräume – besonders für Amphibien und Libellen. Durch ein Biberrevier wurde der Bach in den vergangenen Jahren aber stark umgestaltet. Davon profitiert eine Vielzahl von Tierarten, die so Lebensraum erhält. Nicht immer begeistert sind naturgemäß Land- und Forstwirte, da sie für entstandene Schäden selbst aufkommen müssen.