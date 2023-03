Energie-Preisexplosion im Landtag am Prüfstand

Gaspreis so niedrig wie lange nicht

Denn: Der europäische Gaspreis ist auf dem niedrigsten Stand seit Sommer 2021, die Energie AG verlangt aber beim Jahresgesamtpreis für Gas laut Tarifkalkulator der E-Control mehr als doppelt so viel wie ein klimaneutraler Mitbewerber. „Was glaubt er denn, wann er reagieren muss?“, fragt Strauss in Richtung Achleitner.