Suzuki S-Cross 6AGS: Hart arbeiten, besser leben

Autos werden immer glatter, gehen in ihrem modernen Design manchen zu weit, im Innenraum verschwinden Knöpfe und Schalter, was den Fahrer dazu zwingt, ständig auf dem Touchscreen herumzutatschen. Doch dann gibt es vereinzelt Autos, die noch mehr so sind, wie Autos früher waren. „Krone“-Motorredakteur Stephan Schätzl meldet sich vom Steuer des Suzuki S-Cross 1.5 6AGS, der ein solches ist. Mit den entsprechenden Vor- und Nachteilen.