Stille Gefahr: Die Nieren versagen meist unbemerkt

Weltweit leidet bereits jeder zehnte Erwachsene an einer Erkrankung der Nieren. Univ.-Prof. Dr. Erich Pohanka erklärt anlässlich des Weltnierentages am 9. März, warum es von so großer Bedeutung ist, derartige Leiden nicht zu unterschätzen, und wie Sie dieses wichtige Organ am besten schützen.