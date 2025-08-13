Fünffach-Weltmeister lüftet süßes Baby-Geheimnis

Leistungsschwankungen

Nach erfolgreichen Jahren mit unter anderem zwei zweiten Plätzen im Gesamtweltcup (2019/20, 2021/22) und Rang zwei in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee (2020/21) kämpfte Geiger zuletzt mit Leistungsschwankungen. Im vergangenen Winter reichte es für den DSV-Adler nur zu zwei dritten Plätzen im Weltcup.