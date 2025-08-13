Fünffach-Weltmeister lüftet süßes Baby-Geheimnis

Zuletzt gab ÖSV-Adler Stefan Kraft die anstehende Geburt seines ersten Kindes bekannt, sein deutscher Konkurrent Karl Geiger wurde unterdessen bereits zum zweiten Mal Vater.
„Vor einigen Tagen durften wir unsere kleine Theresa Willkommen heißen“, schrieb der 32-jährige DSV-Star auf Instagram. Im Dezember 2020 war Geigers erste Tochter Luisa auf die Welt gekommen.
Leistungsschwankungen
Nach erfolgreichen Jahren mit unter anderem zwei zweiten Plätzen im Gesamtweltcup (2019/20, 2021/22) und Rang zwei in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee (2020/21) kämpfte Geiger zuletzt mit Leistungsschwankungen. Im vergangenen Winter reichte es für den DSV-Adler nur zu zwei dritten Plätzen im Weltcup.
Für den dreifachen Olympiamedaillengewinner und fünffachen Weltmeister ist der Familienzuwachs vor den anstehenden Winterspielen 2026 in Italien aber wohl eine besonders süße Zusatzmotivation.
