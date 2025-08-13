Krimi um entführten Kater: Ist er nur eine Sache?

„Der Kater hat genervt“, sagt der Angeklagte, ein 60-jähriger Unternehmer, ungerührt beim Prozess um Tierquälerei im Klagenfurter Landesgericht. „Er kam oft auf mein Areal und hat ins Hochbeet gemacht oder am Vogelhäuschen Vögel gejagt.“ Er liebe Vögel, setzte der Kärntner noch hinzu – mit Katzen habe er es aber nicht so. Vor allem nicht mit „Tiger“.