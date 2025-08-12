Seltene Erkrankungen sind gar nicht so selten!

Fünf Jahre bis zur Diagnose

Cystische Fibrose, Epidermolysis bullosa, Angelman Syndrom, Mukopolysaccharidosen oder Spinale Muskelatrophie – jede dieser Krankheiten für sich tritt so selten auf, dass der Hausarzt höchstens einmal im Jahr damit zu tun hat. Allein bis zur richtigen Diagnose vergehen daher im Schnitt etwa fünf Jahre. Patienten erhalten lange keine oder falsche Diagnosen bzw. Therapien und stoßen oft auf Unverständnis.