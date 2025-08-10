So kommt Tiefgekühltes sicher auf den Grillrost

Achtung Gefrierbrand

Bei unsachgemäßer Lagerung kann zudem Gefrierbrand entstehen: Die betroffenen Stellen trocknen aus, verfärben sich und verlieren deutlich an Qualität. Mögliche Ursachen sind beschädigte Verpackungen, eingeschlossene Luft oder Temperaturschwankungen. „Gefrierbrand macht Lebensmittel nicht automatisch ungenießbar, beeinträchtigt aber mitunter Geschmack und Konsistenz. Kleine Stellen, etwa der Anschnitt von Brot, können problemlos entfernt werden“, erklärt Teresa Bauer. „Bei empfindlichen Lebensmitteln wie Fleisch oder Fisch ist jedoch Vorsicht geboten – hier kann Gefrierbrand auf eine unterbrochene Kühlkette hindeuten und die möglicherweise höhere Keimbelastung ein gesundheitsschädliches Risiko darstellen. Gefährdet sind Kinder, Schwangere, Stillende sowie ältere und immungeschwächte Personen.“