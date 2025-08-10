Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gefahr von Keimen

So kommt Tiefgekühltes sicher auf den Grillrost

Gesund
10.08.2025 06:00
Beim Grillen auf richtige Lagerung von Lebensmitteln achten!
Beim Grillen auf richtige Lagerung von Lebensmitteln achten!(Bild: IVANKO BRNJAKOVIC)

Die Grillsaison läuft auf Hochtouren und viele genießen jetzt das Essen im Freien. Doch was muss man wissen, wenn man Tiefgekühltes brutzeln will? Folgende Tipps einer Ernährungswissenschafterin bringen das Essen sicher auf den Rost.

0 Kommentare

„Wie lange Lebensmittel im Tiefkühler haltbar sind, lässt sich nicht pauschal beantworten – das hängt von mehreren Faktoren ab, etwa der Zusammensetzung der Produkte, der Lagertemperatur, der Frische beim Einfrieren und der Einhaltung der Kühlkette“, erklärt Teresa Bauer MSC, Ernährungswissenschafterin beim Verein für Konsumentenschutz (VKI). „Unter guten Lagerbedingungen, bei -18 Grad Celsius, gibt es jedoch Richtwerte, an denen man sich zumindest orientieren kann.“

So lange ist Fleisch im Tiefkühler haltbar:

  • Rindfleisch bis zu 12 Monate
  • Hühnerfleisch bis 10 Monate
  • Schweinefleisch: Als fettdurchzogenes Kotelett oder Würstel bis zu 4 Monate, als magere Variante bis zu 8 Monate
  • Faschiertes: Fettes Faschiertes 1 Monat, fettarmes bis zu 3 Monate.

Vorsicht beim Auftauen!
Tiefgekühltes Fleisch, Fleischprodukte aber auch Fisch sollten idealerweise langsam im Kühlschrank aufgetaut werden, denn die auftauende Oberfläche bietet einen idealen Nährboden für Keime. Viele Mikroorganismen überstehen das Einfrieren unbeschadet und vermehren sich dann beim Auftauen sehr stark. Größere Eiskristalle können auf eine unterbrochene Kühlkette hindeuten – sie geben jedoch keinen sicheren Aufschluss darüber, ob das Produkt noch genießbar ist.

Achtung Gefrierbrand
Bei unsachgemäßer Lagerung kann zudem Gefrierbrand entstehen: Die betroffenen Stellen trocknen aus, verfärben sich und verlieren deutlich an Qualität. Mögliche Ursachen sind beschädigte Verpackungen, eingeschlossene Luft oder Temperaturschwankungen. „Gefrierbrand macht Lebensmittel nicht automatisch ungenießbar, beeinträchtigt aber mitunter Geschmack und Konsistenz. Kleine Stellen, etwa der Anschnitt von Brot, können problemlos entfernt werden“, erklärt Teresa Bauer. „Bei empfindlichen Lebensmitteln wie Fleisch oder Fisch ist jedoch Vorsicht geboten – hier kann Gefrierbrand auf eine unterbrochene Kühlkette hindeuten und die möglicherweise höhere Keimbelastung ein gesundheitsschädliches Risiko darstellen. Gefährdet sind Kinder, Schwangere, Stillende sowie ältere und immungeschwächte Personen.“

Generell gilt: Weichen Geruch oder Aussehen von tiefgekühlten Lebensmitteln vom Gewohnten ab, sollten sie nicht mehr auf dem Grill landen, sondern unbedingt entsorgt werden.

Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Karin Rohrer-Schausberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Klein, aber mächtig
Multitalent Schilddrüse: So wichtig ist das Organ
Kardiale Amyloidose
Wie man seltene Krankheit erkennt und behandelt
Frauengesundheit
Infektionen im Intimbereich: Symptome und Therapie
Experte klärt auf
Gesunde Venen: Darauf kommt es an
Herzinfarkt
Ursachen und präventive Maßnahmen im Überblick
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
204.448 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
168.058 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
145.940 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1555 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1554 mal kommentiert
Archivbild
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1227 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Mehr Gesund
Gefahr von Keimen
So kommt Tiefgekühltes sicher auf den Grillrost
Krone Plus Logo
Dr. Worseg warnt
Schönheitschirurg: „Es kann zu Lähmungen kommen“
Krone Plus Logo
Tückische Nervengifte
Mehrere Tote: DAS macht Botulismus so gefährlich!
Auch schon umgekippt?
Ohnmacht: Plötzlich wird es schwarz vor Augen
So zubereitet:
Erdäpfel erhöhen das Risiko für schwere Erkrankung

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf