Fingerkuppen können sich wieder erneuern

Der Folienverband muss einmal in der Woche gewechselt werden und man darf sich dabei vom Erscheinungsbild und dem üblen Geruch des Wundsekrets nicht irritieren lassen. Bei großen Defekten hat sich nach rund sechs Wochen meistens genügend neues Gewebe gebildet, dass der Folienverband abgenommen werden kann. Bis zum endgültigen Resultat dauert es laut dem Experten in der Regel ein gutes halbes Jahr.