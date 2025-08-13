Vorteilswelt
Hätten Sie es gewusst?

Fingerkuppen können sich wieder erneuern

Gesund
13.08.2025 06:00
(Bild: Chepko Danil Chepko@yandex.ru)

Wir wissen von vielen Tieren, dass sich bei ihnen amputierte Körperteile wieder erneuern können. Beim Menschen funktioniert dies bei der Fingerkuppe. Diese kann unter bestimmten Umständen narbenfrei wieder nachwachsen.

0 Kommentare

Das Abtrennen des obersten Teils eines Fingers ist eine sehr häufige Ursache für den Besuch in der Notaufnahme. Unter bestimmten Bedingungen kann sich das Gewebe, insbesondere wenn das Endgelenk und die Nagelmatrix erhalten bleiben, aber ohne Operation vollständig regenerieren. Dies umfasst Haut, Unterhautgewebe, Nagelbett und sogar den Fingernagel selbst.

Wie aus Studien und Literatur hervorgeht, muss der Fingerstumpf dazu in Spezialfolie (Semiokklusiv-Verband) eingelegt werden. Dieser hält die Wunde feucht und schafft ein günstiges mikrobiologisches Milieu für die Heilung.

Der Schweizer Handchirurg Dominik Hoigné verwendet diese Methode bereits seit einigen Jahren. Wie er berichtet, bildet sich das Gewebe wieder fast genau wie vorher (Knochen kann aber nicht nachwachsen) und sowohl die Dicke als auch das Berührungsempfinden erweisen sich als sehr zufriedenstellend.

Der Folienverband muss einmal in der Woche gewechselt werden und man darf sich dabei vom Erscheinungsbild und dem üblen Geruch des Wundsekrets nicht irritieren lassen. Bei großen Defekten hat sich nach rund sechs Wochen meistens genügend neues Gewebe gebildet, dass der Folienverband abgenommen werden kann. Bis zum endgültigen Resultat dauert es laut dem Experten in der Regel ein gutes halbes Jahr.

Regina Modl
