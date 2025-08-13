„Hatten nicht die Qualität für die Königsklasse“

„Wir hatten nicht die Qualität für die Champions League“

Dass man nach dem Anschlusstreffer durch Joaquin Seys (61.) zu Beginn der 83. Minute zumindest auf Kurs Richtung Verlängerung war, auch diese Chance aber noch verspielte, schmerzte die Protagonisten dementsprechend. „Es ist besonders schwierig, wenn du so eine erste Hälfte hast. Wir dachten, dass wir gut im Spiel sind“, befand Kapitän Mads Bidstrup. „Wir waren auch besser als im Hinspiel“, fügte Mittelfeldmann Maurits Kjaergaard hinzu. „Sie hätten noch mehr Tore schießen können. Wir hatten nicht die Qualität für die Champions League“, so Bidstrup.