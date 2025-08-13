Litauen will Bürger im Drohnen-Kampf schulen

Litauen will im Herbst ein neues Ausbildungsprogramm zum Bau und Betrieb von Drohnen für die breite Öffentlichkeit und Schulkinder starten. Dazu sollen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Vilnius im September drei Drohnen-Trainingszentren in dem baltischen EU- und NATO-Land eröffnet werden, deren Anzahl in den kommenden Jahren auf neun Zentren anwachsen soll.