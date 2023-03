Corona-Influenza: Erster Kombitest in den USA

Die Influenza spielt in Europa derzeit kaum noch eine Rolle, was Grippe bzw. grippeähnliche Infektionen angeht. Doch die nächste saisonale Influenza-Welle kommt ab Ende des Jahres bestimmt, Covid-19 wird wohl nicht verschwinden. In den USA wird es dann jedenfalls eine Art PCR-Test auf beide Virusarten geben.