Zulassung für Virenkiller Molnupriavir beantragt

Bereits vor mehr als einem halben Jahr machte das Corona-Medikament Molnupiravir Schlagzeilen: Das Medikament soll in nur fünf Tagen die Virenlast im Körper eines Infizierten deutlich senken. Nun hat der US-Pharmakonzern Merck & Co eine Notzulassung in den USA beantragt. Es könnte so das erste oral verabreichte Medikament zur Behandlung von Covid-19 werden.