Schwere Arbeit und doch nicht Schwerarbeit

Drobits will weiter für die Betroffenen kämpfen

Doch seit Jahren würden die Anträge der SPÖ zu dem Thema im Nationalrat vertagt, kritisiert Drobits. Er will aber weiter Druck machen und kann einen ersten Erfolg verbuchen. Die Petition wird im nächsten Sozialausschuss behandelt. Drobits will ein klares Bekenntnis der Regierung erreichen: „Wir werden so lange an diesem Thema dran bleiben, bis die Regierung einlenkt - das sind wir den Pflege- und Betreuungskräften schuldig.“