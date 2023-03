Häusliche Gewalt: Wenn Frauen Täter schützen

Kein Tag, an dem in Österreich nicht eine Frau zum Opfer häuslicher Gewalt wird! Doch in vielen Fällen gehen die Täter straffrei aus - dann nämlich, wenn die Opfer die Aussage vor Gericht verweigern. Fehlen auch noch objektive Beweise, ist die Justiz machtlos - und die Schläger können ungestraft weitermachen.