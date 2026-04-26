Habsburger-Tochter, Napoleons Soldaten, Bischöfe

Ein Garten durfte nie langweilig werden

„Es entstand ein Gartenpalais. Von einem Wasserturm an der Glan führte eine hölzerne Leitung über etwa einen Kilometer durch die Pischeldorfer Straße in den Garten, um die drei Springbrunnen zu speisen“, weiß Robert Kluger. An der Straßenseite befindet sich ein kleiner Ehrenhof, in dem früher keine Pflanzen wuchsen. Durch das Vestibül, einen Empfangsraum, gelangte man in die Sala Terrena. „Dieser Gartenraum war schon in Grün gestaltet und schuf die Verbindung zum Großen Parterre, zum flachen Garten, der an beiden Seiten von Alleen, vom Boskett, begrenzt wurde.“ Ein paar Schritte weiter wurde auch ein kleiner Hügel angelegt, dann Edelobst wie Birnen, Pfirsiche und Weintrauben gepflanzt, was es damals nur in Kloster- und Adelsgärten gab. Direkt unter Maria Annas Fenstern befand sich der Kammergarten. „Wie ein Teppich vor der Wohnung. Ein Barockgarten war so aufgebaut, wie ein Haus mit mehreren Zimmern; jeder Bereich sah anders aus und war für was anderes gedacht. Wichtig war: Der Garten durfte nie langweilig werden. Denn die Adeligen bewegten sich dort, und nur dort; ihre Welt hörte bei den Mauern auf, draußen war die als bedrohlich empfundene Natur“, weiß Kluger, der seit 22 Jahren im Nebengebäude des Palais arbeitet: als Archivar der Diözese Gurk.