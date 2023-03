Rathaus will sparen: Kürzung der Überstunden

Jedes Monat kostet zusätzlich Geld

Die SP hat bereits vor einem halben Jahr einen Vorschlag eingebracht, wie die Auszahlung von Überstunden minimiert werden könnte. „Das wurde nicht umgesetzt“, so Liesnig. „Jedes Monat kostet uns nun zusätzlich Geld.“ Führungskräfte sollten an Wochenenden etwa nur noch in absoluten Ausnahmefällen Dienste verrichten. Laut Insiderinfos würden einige Bedienstete bereits Freitag ihre Freizeitbilder posten, obwohl sie dann Sonntag bei doppelter Bezahlung wieder ins Büro zurückkehren würden. Das kann sich die Stadt nicht mehr leisten.