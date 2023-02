Wirbel im Klagenfurter Rathaus geht weiter

Staatsanwaltschaft erhält „Maulwurf“-Computer

Unterdessen arbeitet das Cyber-Sicherheitsteam wegen des suspendierten Magistratsmitarbeiters an einer Sachverhaltsdarstellung. In zwei Wochen soll sie der Staatsanwaltschaft übergeben werden. Auch den Computer, von dem aus Daten von hochrangigen Beamten an eine Agentur weitergeleitet worden sein sollen, bekommt die StA.