Entlaufenes Hündchen tot in Mülltonne gefunden

„Was ist das nur für eine Welt?“

„Wir dürfen unsere Bella am Mittwoch von der Polizei holen. Wir werden sie in unserem Garten begraben. Wir sind alle schockiert über so viel Herzlosigkeit. Was ist das nur für eine Welt“, erzählt das Frauchen, den Tränen nahe. Die Polizei Spittal an der Drau bittet nun um zweckdienliche Hinweise.