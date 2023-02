„Dachte nur an meine Tochter, hätte alles getan!“

Kaum ein Tag, an dem es in Österreich kein Opfer der Telefon-Betrüger gibt - mit perfiden Maschen bringen sie vor allem betagte Menschen um ihr Erspartes. Die Klagenfurterin Frau K. hat 60.000 Euro verloren - wie, schildert die gepflegte und rüstige 80-Jährige im „Krone“-Gespräch: „Ich dachte immer, mir kann so etwas nicht passieren! So werden wohl die meisten denken - aber so professionell wie diese Verbrecher vorgehen, kann ich nur davor warnen.“