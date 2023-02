Warnstreik an deutschen Airports trifft auch Wien

Den Flugbetrieb am zweitgrößten Airport Nordrhein-Westfalens, Köln-Bonn, hat der Warnstreik fast komplett zum Erliegen gebracht. Von 136 für Montag geplanten Flugbewegungen fänden nur 2 statt, teilte der Flughafen am Montag mit. Ursprünglich hatte der Airport Köln/Bonn mit 15.000 Reisenden am Montag gerechnet. In Köln/Bonn begannen die ersten Arbeitsniederlegungen schon am späten Sonntagabend.