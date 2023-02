Ein totes Pferd mit zu vielen Reitern

Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Nicht jedoch am politischen Aschermittwoch. Da wird bei den Reden noch einmal so richtig die Sau herausgelassen, bevor mit Worten hoffentlich wieder gefastet wird. Salonfähig hat diese Institution einst Franz-Josef Strauß in Bayern gemacht. „Rote Ochsen“ schimpfte der legendäre CSU-Vorsitzende die Sozialdemokraten, man habe sie „zu spät kastriert“. Den damaligen deutschen Kanzler Willy Brandt nannte er einen „zum Messias herausgeputzten Pseudopropheten“.