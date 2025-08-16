NÖ bekämpft AKW-Ausbau vor unserer Haustür

„Dieses Hochrisiko-Experiment direkt vor der Haustür Tausender Menschen in Niederösterreich müssen wir gemeinsam verhindern“, warnt Mikl-Leitner eindringlich und meint im Brief weiter: „Daher fordere ich Sie auf, umgehend alle Mittel einzusetzen, um diesen Ausbau zu stoppen – und zwar so rasch wie möglich und nicht erst, wenn der Beton bereits gegossen ist.“