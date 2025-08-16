Sie werden in ein sehr schlechtes Licht gerückt

Younus Sharifi ist 2016 als Flüchtling aus Afghanistan nach Österreich gekommen, sein Vater wurde von den Taliban ermordet. Heute leitet er das Salzburger Traditionswirtshaus „Weiserhof“. Was sich der beliebte Gastwirt wohl denkt, wenn er von Syrern liest, die bei Deutschkursen absichtlich durchfallen, um keine schlecht bezahlten Jobs vom AMS annehmen zu müssen? Von Messerstechereien afghanischer Jugendlicher in der Waffenverbotszone des Wiener Reumannplatzes?