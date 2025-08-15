Gipfeltreffen mit Absturzgefahr

Trump hat sich schon einmal die Finger verbrannt, als er in Gutsherrenlaune dem nordkoreanischen Atom-Tyrannen einen Besuch abstattete. Das „Hoppla, jetzt komm ich“ war zwar keine Katastrophe, aber ein Prestigegewinn für Kim Jong-un, der heute einer der engsten Kriegsalliierten Russlands ist. Jetzt hat Trump durch die Einladung auf amerikanischen Boden Putin schon im Voraus zu einem großen Prestigegewinn verholfen.