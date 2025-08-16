„Abscheulich!“ Eklat überschattet Jota-Gedenken

Liverpool-Legende Jamie Carragher ärgerte sich anschließend über den Vorfall: „Das ist abscheulich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was jemandem durch den Kopf gehen muss, um so etwas zu sagen. Angesichts der zahlreichen Kampagnen gegen Rassismus, die es weltweit gibt, ist es schockierend, einen solchen Vorfall zu sehen. Ein schockierender Vorfall, der zu Recht dem Schiedsrichter gemeldet wurde.“