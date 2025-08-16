„Abscheulich!“ Eklat überschattet Jota-Gedenken

Das Premier-League-Auftaktspiel von Liverpool gegen Bournemouth (4:2) ist von einem Rassismus-Eklat überschattet worden. Damit erhält auch das ansonsten emotionale Gedenken an den verstorbenen Diogo Jota einen bitteren Beigeschmack. Liverpool-Legende Jamie Carragher zeigt sich erschüttert: „Es ist abscheulich!“
Die Emotionen von den Rängen und auch auf dem Platz waren schon vor dem Spiel deutlich zu spüren: Eine spektakuläre Choreografie, minutenlange Gesänge und schließlich eine Schweigeminute zu Ehren des tödlich verunglückten Ex-Liverpool-Kicker Diogo Jota und seines Bruders Andre Silva.
Überschattet wurde die Partie schließlich aber von einem Rassismus-Eklat. In der 30. Minute musste Schiedsrichter Anthony Taylor die Partie unterbrechen. Anschließend suchte der Unparteiische das Gespräch mit Spielern und Trainern.
Auf den Rängen herrschte zunächst Verwirrung. Für Klarheit sorgte schließlich die Premier League mit einem Posting auf X: „Das heutige Spiel zwischen dem FC Liverpool und dem AFC Bournemouth wurde in der ersten Halbzeit vorübergehend unterbrochen, nachdem es Berichte über diskriminierende Beleidigungen aus dem Publikum gegeben hatte, die sich gegen Antoine Semenyo von Bournemouth richteten.“
Liverpool-Legende ist entsetzt
Der Vorfall wird nun untersucht. „Rassismus hat in unserem Sport und in der Gesellschaft keinen Platz. Wir werden weiterhin mit Interessengruppen und Behörden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass unsere Stadien ein inklusives und einladendes Umfeld für alle bieten“, stellt die Premier League klar.
Semenyo hatte dem Schiedsrichter offenbar selbst gemeldet, von einem Fan aus dem Publikum rassistisch beleidigt worden zu sein. Der entsprechende Zuschauer sei anschließend von Sicherheitskräften aus dem Stadion eskortiert worden.
Liverpool-Legende Jamie Carragher ärgerte sich anschließend über den Vorfall: „Das ist abscheulich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was jemandem durch den Kopf gehen muss, um so etwas zu sagen. Angesichts der zahlreichen Kampagnen gegen Rassismus, die es weltweit gibt, ist es schockierend, einen solchen Vorfall zu sehen. Ein schockierender Vorfall, der zu Recht dem Schiedsrichter gemeldet wurde.“
Das Spiel fand dann aber doch noch einen versöhnlichen und emotionalen Abschluss. Liverpool konnte das Spiel gewinnen und Mohamed Salah erzielte in der Nachspielzeit einen Treffer, den er mit einem Torjubel in Gedenken an Jota zelebrierte. Anschließend kullerten Tränen über die Wange des Ägypters.
