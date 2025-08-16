Beeinträchtigter soll für Blut-Untersuchung zahlen

Wer sich seinen Vitamin-D-Wert bestimmen lassen will, der muss seit Mai dafür blechen. Das hat die Gesundheitskasse beschlossen, weil sich immer mehr Menschen den Wert ermitteln lassen. Doch das trifft jene mit geringen Einkommen, wie ein Beispiel aus Oberösterreich zeigt.
Wieder Ärger mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK)! „Die Sozial- und Krankenabgabe wird erhöht, die Leistungen der ÖGK sind immer öfter privat zu bezahlen. Soll das die versprochene, bessere Krankenversorgung sein?“, ärgert sich die Mutter (72) eines beeinträchtigen Sohnes (50). Der lebt in einer WG des Diakoniewerkes im Mühlviertel und muss zahlreiche Medikamente einnehmen. Zudem hat er einen niedrigen Vitamin-D-Wert. Dieser muss regelmäßig überprüft werden.
Fast 22 Euro pro Test
Jetzt staunte die Mutter nicht schlecht, als ihr Sohn plötzlich 21,80 Euro dafür zahlen musste. „Er hat ein Taschengeld von 211 Euro, das ist für ihn eine Belastung. Aber mir geht es nicht ums Geld, er ist sicher kein Einzelfall. Es ist frustrierend, dass ausgerechnet bei beeinträchtigten Personen eingespart wird“, so die Mutter.
Es gibt aber Ausnahmen
Die „Krone“ hat bei der ÖGK nachgefragt: „Es stimmt, dass die Kostenübernahme für Vitamin-D-Tests seit 1. Mai nur mehr bei einer entsprechenden medizinischen Indikation erfolgt. Der Grund ist, dass die ÖGK in den letzten Jahren eine massive Zunahme bei den Vitamin-D-Bestimmungen registriert hat, die nicht mit der medizinischen Notwendigkeit für die Krankenbehandlung erklärbar ist.“
Nur zweimal im Jahr
Aber: Die ÖGK trägt für den Fall, dass es eine medizinische Indikation für die Bestimmung gibt, zweimal alle 12 Monate die Kosten. Eine Befreiung für Menschen mit geringen Einkommen ist übrigens gar nicht vorgesehen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.