Suchaktion mit Heli nach mysteriösen Hilferufen

Zu einer Suchaktion mit dem Notarzthubschrauber, der Bergrettung und der Polizei kam es am Freitagnachmittag in Weerberg (Tiroler Bezirk Schwaz). Eine deutsche Wanderin hatte Hilferufe auf Englisch wahrgenommen und alarmierte die Einsatzkräfte.
Am Freitagnachmittag schrillten bei einigen Einsatzorganisationen die Alarmglocken. Eine deutsche Wanderin hatte im Bereich Nafingsee in Weerberg Hilferufe in englischer Sprache wahrgenommen und setzte daraufhin den Notruf ab.
„Großer Sucheinsatz gestartet“
„Aufgrund der unklaren Meldung wurde in weiterer Folge ein großer Sucheinsatz gestartet“, heißt es seitens der Polizei. Der Notarzthubschrauber „Heli 4“, die Bergrettung Schwaz sowie die Polizei Schwaz und eine Drohne der Polizei standen im Einsatz.
Trotz intensiver Suche konnten bis kurz vor 20 Uhr keine Personen in Notlage gefunden werden. Aufgrund fehlender Erhebungsansätze wurde die Suche vorerst ereignislos abgebrochen, so die Polizei.
