Nach Pokal-Blamage: Friedl-Ansage an Werder-Bosse!

Deutsche Bundesliga
16.08.2025 09:35
Kapitän Marco Friedl (rechts) tobt nach dem blamablen Pokal-Aus in der ersten Runde.
Kapitän Marco Friedl (rechts) tobt nach dem blamablen Pokal-Aus in der ersten Runde.(Bild: GEPA)

Das bittere Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals von Werder Bremen gegen Zweitligisten Arminia Bielefeld (0:1) hat auch bei Kapitän Marco Friedl Spuren hinterlassen. Der Österreicher fordert von den Werder-Bossen nun mehr Qualität im Kader, damit die Saisonziele nicht komplett in Gefahr geraten.

Es muss noch etwas passieren, das sage ich seit Wochen. Wir brauchen von allem mehr. Auch mehr Qualität“, tobt Friedl gegenüber Sky, nachdem man im zweiten Jahr infolge gegen Arminia Bielefeld im Pokal die Segel streichen muss. Dabei zeigten die Bremer eigentlich ein gutes Spiel – am Ende war man aber vor allem in der Offensive nicht effektiv.

Wer kann Duksch ersetzen?
Mit Marvin Ducksch hat der beste Stürmer der vergangenen Saison den Verein verlassen. Adäquaten Ersatz hat man bisher noch nicht verpflichten können. Zudem erlebten die Bremer eine Horror-Vorbereitung mit vielen Verletzungen.

Lesen Sie auch:
Großer Frust bei Werders Abwehr-Österreicher Marco Friedl
DFB-Pokal- 1. Runde
Blamage! Österreicher-Klub fliegt zum Cup-Auftakt
15.08.2025
Mit vier ÖFB-Kickern
Kurios! Erstligist Underdog in erster Pokal-Runde
14.08.2025

Daraus resultierte bereits die kuriose Situation, dass der Erstligist schon im Vorfeld der Cup-Partie bei den Buchmachern zum Außenseiter erklärt wurde. Zurecht, wie sich nun gezeigt hat. ÖFB-Legionär Friedl schlägt nun Alarm in Richtung Führungsebene: Es müsse noch Transfers geben, „ansonsten wird das ein ganz schwieriges Jahr …“ Mal sehen, ob man die Worte des Kapitäns beherzigt. 

