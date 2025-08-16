Nach Pokal-Blamage: Friedl-Ansage an Werder-Bosse!

Das bittere Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals von Werder Bremen gegen Zweitligisten Arminia Bielefeld (0:1) hat auch bei Kapitän Marco Friedl Spuren hinterlassen. Der Österreicher fordert von den Werder-Bossen nun mehr Qualität im Kader, damit die Saisonziele nicht komplett in Gefahr geraten.
„Es muss noch etwas passieren, das sage ich seit Wochen. Wir brauchen von allem mehr. Auch mehr Qualität“, tobt Friedl gegenüber Sky, nachdem man im zweiten Jahr infolge gegen Arminia Bielefeld im Pokal die Segel streichen muss. Dabei zeigten die Bremer eigentlich ein gutes Spiel – am Ende war man aber vor allem in der Offensive nicht effektiv.
Wer kann Duksch ersetzen?
Mit Marvin Ducksch hat der beste Stürmer der vergangenen Saison den Verein verlassen. Adäquaten Ersatz hat man bisher noch nicht verpflichten können. Zudem erlebten die Bremer eine Horror-Vorbereitung mit vielen Verletzungen.
Daraus resultierte bereits die kuriose Situation, dass der Erstligist schon im Vorfeld der Cup-Partie bei den Buchmachern zum Außenseiter erklärt wurde. Zurecht, wie sich nun gezeigt hat. ÖFB-Legionär Friedl schlägt nun Alarm in Richtung Führungsebene: Es müsse noch Transfers geben, „ansonsten wird das ein ganz schwieriges Jahr …“ Mal sehen, ob man die Worte des Kapitäns beherzigt.
