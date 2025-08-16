Nach Pokal-Blamage: Friedl-Ansage an Werder-Bosse!

„Es muss noch etwas passieren, das sage ich seit Wochen. Wir brauchen von allem mehr. Auch mehr Qualität“, tobt Friedl gegenüber Sky, nachdem man im zweiten Jahr infolge gegen Arminia Bielefeld im Pokal die Segel streichen muss. Dabei zeigten die Bremer eigentlich ein gutes Spiel – am Ende war man aber vor allem in der Offensive nicht effektiv.