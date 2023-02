Neue Spezialtruppe lässt Tätern keine Chance

Die SRK stehen dabei auf zwei Säulen: der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) für höhere Gefährdungslagen und der Bereitschaftseinheit (BE) für mehr Mannstärke etwa bei Demonstrationen. Die „Krone“ war anlässlich des einjährigen Bestehens in der SIG-Einsatzzentrale in Traiskirchen im Bezirk Baden vor Ort.