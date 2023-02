Sommerreifen-Test: Sieben knallhart durchgefallen!

Seit 50 Jahren testet der ÖAMTC mit seinen Partnerklubs Reifen. Zum Jubiläum ist das Testfeld so groß wie nie zuvor: 50 Sommerreifen-Fabrikate, alle in der Dimension 205/55 R16 (verbreitet in der unteren Mittelklasse), wurden getestet. Erstmals flossen dabei erweiterte Umweltkriterien in die Bewertung ein. Sieben Exemplare fielen wegen schlechter Fahreigenschaften durch.