Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus für Tierheim

Haus des Meeres wirft Verein nach 35 Jahren hinaus

Wien
07.08.2025 06:00
Viel Platz ist im Haus des Meeres, aber offenbar kein Platz mehr für den Verein „Blauer Ring“.
Viel Platz ist im Haus des Meeres, aber offenbar kein Platz mehr für den Verein „Blauer Ring“.(Bild: Jöchl Martin)

Seit 35 Jahren kümmerten sich die Mitarbeiter vom „Blauen Ring“ aufopferungsvoll und liebevoll um Reptilien, Amphibien und Wirbellose, die niemand mehr haben wollte. Nun ist damit Schluss: Dem Verein wurde gekündigt. Man bedankte sich – doch ganz so freundlich dürfte das Ende nicht abgelaufen sein.

0 Kommentare

Eine Umstrukturierung im Wiener Haus des Meeres sorgt aktuell für Aufregung in der Tierschutzszene. Am 1. August gab es „einen Neustart“, wie es auf der Homepage heißt. Man übernehme ab sofort selbst die Auffangstation für verwaiste und ungeliebte Reptilien und Amphibien. Selbst, weil bisher 35 Jahre lang der Verein „Blauer Kreis“ jene aufopferungsvolle und liebevolle Arbeit auf einer Fläche von nur 55 Quadratmetern übernommen hatte.

„Wehmut“, doch so viel Wehmut dürfte nicht dabei gewesen sein
Der Verein hätte offenbar eigentlich einen Vertrag auf Lebenszeit für jene wertvolle Tierschutzarbeit gehabt. Man danke den bisherigen Mitarbeitern herzlich, Wehmut schwinge mit, heißt es weiter auf der Website. Doch die Vorgänge und der Abschied dürften laut „Krone“-Informationen nicht ganz so freundlich und dankbar abgelaufen sein, wie es nach außen heißt. Dass sich etwas ändern müsse, dürfte allen Beteiligten klar gewesen sein.

Spenden immer weniger, Sanierungsbedarf blieb
Denn Fakt ist, dass sich der „Blaue Kreis“ gänzlich über Spenden finanzieren muss, und Spenden – gerade für Tiere – in den letzten Jahren immer weniger werden. Dass der Betrieb mit meist um die 60 Pflegetiere in dem sanierungsbedürftigen Raum nicht mehr lange mit eigenen Mitteln aufrechterhalten werden konnte, lag also auf der Hand. Im Sommer soll das Ende jedoch schnell, aber sehr schmerzvoll vonstattengegangen sein.

Der 55 Quadratmeter große Raum war zu klein – und schon sanierungsbedürftig.
Der 55 Quadratmeter große Raum war zu klein – und schon sanierungsbedürftig.(Bild: Klemens Groh)

Wurde Angestellten Maulkorb verpasst? 
Offenbar wurde, wie die „Krone“ erfahren hat, dem Verein und seinen Angestellten von einem Tag auf den anderen gekündigt – mutmaßlich garniert mit einer Klagedrohung, sollten sie über die brisante Thematik sprechen.

Nach ein paar Wochen Frist, um einen Teil der Reptilien, Amphibien und Wirbellosen an neue, private Besitzer zu vermitteln, ist seit 31. Juli nun endgültig Schluss. Der Rest der Tiere verbleibt im Haus des Meeres, andere Pfleger kümmern sich vorerst darum. Zwei Bartagamen, zwei Wundergeckos, zwei Leopardengeckos, eine Königspython, eine Boa und ein Mauergecko warten laut „Krone“-Infos noch auf neue Besitzer. 

Zitat Icon

Nach diesem bedeutenden Kapitel blicken wir nun mit Zuversicht in die Zukunft: Wir freuen uns auf die kommenden Jahre, in denen wir gemeinsam den Tierschutz im Haus des Meeres weiter stärken!

Auszug aus einem Homepage-Beitrag vom Haus des Meeres von Anfang August

Will Haus des Meeres die Auffangstation weiterführen? 
Wie es nun weitergeht – auch, ob die in die Jahre gekommene Auffangstation grundsaniert oder gänzlich entfernt wird, wird sich zeigen. Auf „Krone“-Anfrage zu der Causa reagierte das Haus des Meeres wie folgt: „Die Übernahme erfolgte nicht aus Kritik an der bisherigen Arbeit, sondern war Teil einer strukturellen Neuausrichtung, die es uns ermöglicht, die Station organisatorisch, personell und fachlich direkt in das Haus des Meeres einzubinden.“

Die langjährige Chefin der Station, Evelyn Kolar
Die langjährige Chefin der Station, Evelyn Kolar(Bild: Groh Klemens)

Auf der Website heißt es weiter, man wolle „die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahrzehnte fortsetzen und Tieren in Not einen Zufluchtsort auf Zeit und in weiterer Folge eine zweite Chance auf ein artgerechtes Zuhause geben“. Ob man den Auftrag des Tierschutzes dann aber auch wirklich so ernst nimmt, wie es jene Worte vermuten lassen, wird sich herausstellen. Die „Krone“ wird die Entwicklungen jedenfalls genau verfolgen.

Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Porträt von Monika König-Krisper
Monika König-Krisper
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
14° / 28°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
13° / 28°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
13° / 27°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
13° / 27°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
10° / 27°
Symbol heiter

krone.tv

Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Weit abseits der Front
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
Wladimir Putin will offenbar keinen Deal, sondern einen Sieg in der Ukraine.
„Von Sieg überzeugt“
Insider: Putin wird Trumps Ultimatum ignorieren
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Nach Trumps U-Booten
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
Eine blutige israelische Flagge bei einer pro-palästinensischen Kundgebung in Mexiko
„Kein gerechter Krieg“
Ex-Sicherheitschefs für Ende der Gaza-Offensive
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
118.961 mal gelesen
Krone Plus Logo
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Formel 1
„Unnötig!“ Auch Wurz und ORF-Mann schütteln Kopf
114.944 mal gelesen
Alexander Wurz (li.) und Ernst Hausleitner
Steiermark
Prominenter Winzer steht unter Mordverdacht
108.595 mal gelesen
Tödlicher Krimi in den Weinbergen: Ein steirischer Top-Winzer sitzt seit 15. Juli wegen ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1426 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1193 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
1159 mal kommentiert
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Mehr Wien
Aus für Tierheim
Haus des Meeres wirft Verein nach 35 Jahren hinaus
Conference League
Banik Ostrava gegen Austria Wien ab 18.30 Uhr LIVE
Conference League
Der SK Rapid gegen Dundee United – ab 21 Uhr LIVE
Gesundheit sichern
Gesundheit darf keine Frage des Geldes sein
Krone Plus Logo
Kraftwerk Simmering
„Krone“ im Herzen der Wiener Stromerzeugung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf