Haus des Meeres wirft Verein nach 35 Jahren hinaus

Spenden immer weniger, Sanierungsbedarf blieb

Denn Fakt ist, dass sich der „Blaue Kreis“ gänzlich über Spenden finanzieren muss, und Spenden – gerade für Tiere – in den letzten Jahren immer weniger werden. Dass der Betrieb mit meist um die 60 Pflegetiere in dem sanierungsbedürftigen Raum nicht mehr lange mit eigenen Mitteln aufrechterhalten werden konnte, lag also auf der Hand. Im Sommer soll das Ende jedoch schnell, aber sehr schmerzvoll vonstattengegangen sein.