Streit mit FPÖ-Mandatar nun Fall für die Justiz

Zeugen verteidigen Politiker

Während manche Zeugen einen Angriff des FPÖ-Mannes auf den Festmitarbeiter bestätigten, nahmen andere Beobachter den Abgeordneten voll in Schutz: „Sandro Waldmann und seine Frau sind sehr liebenswert und umgänglich. Die Brille des Burschenschafters ist nur deshalb zu Boden geflogen, weil dieser begann herumzufuchteln und der Mandatar dessen Hand weggeschlagen hat. Waldmann wollte sich selbst und seine Frau schützen.“ In einem Posting im Internet zeigte sich der Abgeordnete schließlich empört über die „rohe Respektlosigkeit“ gegenüber seiner Gattin – „nur, weil sie eine ,Blaue’ ist“.