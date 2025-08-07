Landesrat Christian Pewny steht vor der Rückkehr

Egal, wie die Arbeitsaufteilung am Ende aussehen wird, im Sozialressort wartet auf die FPÖ viel Arbeit. Das neue Pflegegesetz ist zwar beschlossen, muss aber noch mit Leben gefüllt werden. Kritiker meinen ohnehin, dass es bald eine neuerliche Novelle für das Gesetz braucht. Und in der Jugendhilfe gibt es zwar neue Vollzeitstellen, die Svazek mit Personallandesrat Josef Schwaiger (ÖVP) angekündigt hat. Damit sind die Probleme dort aber nicht allesamt gelöst.