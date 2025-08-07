Dank Sparpaket bald mehr Straftäter auf Straßen

Im Moment entscheidet ein Berufsrichter. Ab 2026 werden ihm zwei Laienrichter zur Seite gestellt: ein Mitarbeiter einer Justizanstalt und ein Bewährungshelfer. Zwei von drei müssen für die Freilassung stimmen. Das gilt bei Häftlingen, die länger als drei Jahre absitzen müssen – also bei Schwerverbrechern. Es entscheiden künftig ein Beamter der Exekutive, der in völlig überlasteten Justizanstalten arbeitet, und ein Mitarbeiter vom Verein Neustart, der hauptberuflich an die Resozialisierung glaubt.