Brutal! 173 Kilometer durch die Tiroler Berge

Das ist wohl das brutalste Rennen auf österreichischem Boden! Beim KAT100 by UTMB® gehen selbst die zähsten Trailrunner der Welt an ihr Limit und darüber hinaus. Bei der Königsdisziplin sind 173 Kilometer und 9900 Höhenmeter zu bewältigen. Los geht‘s am Donnerstag um 18 Uhr in Fieberbrunn.
Sommerzeit ist Wanderzeit in Österreich. Was diese Woche beim „KAT100 by UTMB®“ in den Tiroler Bergen auf dem Programm steht, hat allerdings mit dem Wandern nur mehr im Entferntesten zu tun.
Die Königsdisziplin der Trailrunner (Startschuss heute 18 Uhr in Fieberbrunn) führt über (mehr als) 100 Meilen – diesmal sind es 173 Kilometer! Dabei sind atem(be)raubende 9900 Höhenmeter zu bewältigen. Wer tut sich so etwas freiwillig an? „Wir waren heuer Mitte Mai und damit so früh wie noch nie ausverkauft“, berichtet Marion Pichler vom OK-Team Fieberbrunn/Pillerseetal.
Um Mitternacht auf die Kitzbüheler Streif!
1510 Teilnehmer – unter ihnen Ex-Biathlet und Lokalmatador Dominik Landertinger – aus 57 Nationen sind dabei, der Großteil kommt aus Deutschland (513), Österreich (246) und den Niederlanden (101). Den 173-Kilometer-Wahnsinn nehmen 150 „Verrückte“ in Angriff.
Vor einem Jahr betrug die Siegerzeit des Kärntners Gerald Fister rund 26 Stunden, zwei Drittel seiner Konkurrenten gaben unterwegs auf. Heuer ruhen die rot-weiß-roten Hoffnungen auf Ex-Radprofi David Wöhrer, Topfavorit ist der Südtiroler Robert Oberhollenzer. Vier weitere Distanzen (die kürzeste über 8 Kilometer) werden ausgetragen. Die zweitlängste – jene über 81 Kilometer – bietet einen ganz besonderen Auftakt: Der Startschuss fällt um Mitternacht in Kitzbühel. Als erstes Highlight geht’s gleich hinauf auf die legendäre Streif. „Je härter und brutaler, desto schöner“, bringt es Teilnehmer Markus Rippy für sich und seine Gefährten auf den Punkt. Ein einzigartiger Mix aus Qualen und (zweifelhaften) Genüssen wartet.
