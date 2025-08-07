Brutal! 173 Kilometer durch die Tiroler Berge

Vor einem Jahr betrug die Siegerzeit des Kärntners Gerald Fister rund 26 Stunden, zwei Drittel seiner Konkurrenten gaben unterwegs auf. Heuer ruhen die rot-weiß-roten Hoffnungen auf Ex-Radprofi David Wöhrer, Topfavorit ist der Südtiroler Robert Oberhollenzer. Vier weitere Distanzen (die kürzeste über 8 Kilometer) werden ausgetragen. Die zweitlängste – jene über 81 Kilometer – bietet einen ganz besonderen Auftakt: Der Startschuss fällt um Mitternacht in Kitzbühel. Als erstes Highlight geht’s gleich hinauf auf die legendäre Streif. „Je härter und brutaler, desto schöner“, bringt es Teilnehmer Markus Rippy für sich und seine Gefährten auf den Punkt. Ein einzigartiger Mix aus Qualen und (zweifelhaften) Genüssen wartet.