Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Situation eskaliert

Eklat bei Testspiel: Watschn und Faustschläge!

Fußball International
07.08.2025 06:12
Das Testspiel zwischen Como und Betis Sevilla wurde von einer Schlägerei überschattet.
Das Testspiel zwischen Como und Betis Sevilla wurde von einer Schlägerei überschattet.(Bild: GEPA)

Das Testspiel zwischen Serie-A-Verein Como und LaLiga-Klub Betis Sevilla im spanischen Cadiz ist von einer wilden Schlägerei überschattet worden. Watschn wurden verteilt, Spieler gingen mit Fäusten aufeinander los und die Trainer mussten den Platz „stürmen“. 

0 Kommentare

Schon rein sportlich ging es zu Beginn heiß her. Sowohl für Como als auch Betis war das Testmatch eigentlich ein wichtiger Gradmesser für die schon bald startende neue Saison. Doch kurz vor dem Pausenpfiff – beim Stand von 2:0 für die Italiener – eskalierte die Situation plötzlich.

Auslöser war dabei, wie „Sport1“ berichtet, wohl die wiederholt als zu hart empfundene Zweikampf-Art von Como. Nach einem erneuten Zwischenfall rastete Sevillas Pablo Fornals aus und verpasste Gegenspieler Maximo Perrone, nach einer Schubserei, eine schallende Watschn. Dieser antwortete mit einem Faustschlag. 

Trainer mussten einschreiten
Zwar wurden beide sofort mit einer Roten Karte bestraft – die Situation war da aber schon außer Kontrolle. Denn immer mehr Spieler gingen nun aufeinander los. In der Hitze der Auseinandersetzung schlugen plötzlich sogar ungewollt Teamkollegen aufeinander ein. 

Como-Trainer Cesc Fabregas
Como-Trainer Cesc Fabregas(Bild: AP/Associated Press)

Trainer und Auswechselspieler mussten schließlich auf den Platz stürmen, um für Ruhe zu sorgen. Nach einer Unterbrechung konnte die Partie ohne Fornals und Perrone fortgesetzt werden. Sportlich trug Como am Ende einen 3:2-Sieg davon – ob alle mit nur einem blauen Auge davongekommen sind, wird sich aber noch zeigen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
118.961 mal gelesen
Krone Plus Logo
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Formel 1
„Unnötig!“ Auch Wurz und ORF-Mann schütteln Kopf
114.944 mal gelesen
Alexander Wurz (li.) und Ernst Hausleitner
Steiermark
Prominenter Winzer steht unter Mordverdacht
108.595 mal gelesen
Tödlicher Krimi in den Weinbergen: Ein steirischer Top-Winzer sitzt seit 15. Juli wegen ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1426 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1193 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
1159 mal kommentiert
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Mehr Fußball International
Situation eskaliert
Eklat bei Testspiel: Watschn und Faustschläge!
Europa League
PAOK Thessaloniki gegen den WAC ab 19.30 Uhr LIVE
Conference League
Banik Ostrava gegen Austria Wien ab 18.30 Uhr LIVE
Conference League
Der SK Rapid gegen Dundee United – ab 21 Uhr LIVE
Das gab’s noch nie
Rekordwechsel von Heung-Min Son ist perfekt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf