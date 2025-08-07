Eklat bei Testspiel: Watschn und Faustschläge!

Das Testspiel zwischen Serie-A-Verein Como und LaLiga-Klub Betis Sevilla im spanischen Cadiz ist von einer wilden Schlägerei überschattet worden. Watschn wurden verteilt, Spieler gingen mit Fäusten aufeinander los und die Trainer mussten den Platz „stürmen“.
Schon rein sportlich ging es zu Beginn heiß her. Sowohl für Como als auch Betis war das Testmatch eigentlich ein wichtiger Gradmesser für die schon bald startende neue Saison. Doch kurz vor dem Pausenpfiff – beim Stand von 2:0 für die Italiener – eskalierte die Situation plötzlich.
Auslöser war dabei, wie „Sport1“ berichtet, wohl die wiederholt als zu hart empfundene Zweikampf-Art von Como. Nach einem erneuten Zwischenfall rastete Sevillas Pablo Fornals aus und verpasste Gegenspieler Maximo Perrone, nach einer Schubserei, eine schallende Watschn. Dieser antwortete mit einem Faustschlag.
Trainer mussten einschreiten
Zwar wurden beide sofort mit einer Roten Karte bestraft – die Situation war da aber schon außer Kontrolle. Denn immer mehr Spieler gingen nun aufeinander los. In der Hitze der Auseinandersetzung schlugen plötzlich sogar ungewollt Teamkollegen aufeinander ein.
Trainer und Auswechselspieler mussten schließlich auf den Platz stürmen, um für Ruhe zu sorgen. Nach einer Unterbrechung konnte die Partie ohne Fornals und Perrone fortgesetzt werden. Sportlich trug Como am Ende einen 3:2-Sieg davon – ob alle mit nur einem blauen Auge davongekommen sind, wird sich aber noch zeigen.
