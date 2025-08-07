Der Krieg, der Israel spaltet

Netanyahus Endloskrieg in Gaza spaltet die israelische Gesellschaft wie selten zuvor, und die Kluft wird immer größer, staatsgefährdend. Es geht um die Frage: Geisel-Deal mit Hamas und mit Kriegsende oder Hamas vernichten (aber ohne die Geiseln zu gefährden).
15 ehemalige führende Sicherheitsverantwortliche Israels – Generalstabschefs, Geheimdienstchefs – haben jetzt dazu aufgerufen, Tod und Zerstörung zu beenden gegen Freiheit für alle (noch lebenden) Geiseln. Das sind gewiss keine Weichlinge. Sie haben die Erfahrung: Besatzung erzeugt Widerstand. Der Krieg, so sagen sie, sei kein gerechter Krieg mehr, sondern ein politischer Krieg einer extremistischen Regierung.
Das Konzept, die breite Bevölkerung in Gaza durch Verschärfung von Not und Verzweiflung zu demoralisieren und dadurch gegen die Hamas aufzubringen, ist jedenfalls gescheitert. Ganz im Gegenteil: Erst wenn die Waffen schweigen, die Not schwindet, haben die Menschen die Möglichkeit, nachzudenken und zu erkennen, wer ihnen die Katastrophe eingebrockt hat: die Hamas. Deren Herrschaftsapparat hat außerdem ein Ablaufdatum, weil der Nachschub aus dem iranisch-arabischen Raum versiegt. Israel finanziert in Gaza Stammesmilizen, die lieber heute als morgen die Hamas beerben wollen. Israel könnte sich dann bequem den Machtkampf untereinander anschauen.
Fazit: Es gibt Alternativen zu diesem Krieg.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.