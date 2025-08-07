Der Krieg, der Israel spaltet

Das Konzept, die breite Bevölkerung in Gaza durch Verschärfung von Not und Verzweiflung zu demoralisieren und dadurch gegen die Hamas aufzubringen, ist jedenfalls gescheitert. Ganz im Gegenteil: Erst wenn die Waffen schweigen, die Not schwindet, haben die Menschen die Möglichkeit, nachzudenken und zu erkennen, wer ihnen die Katastrophe eingebrockt hat: die Hamas. Deren Herrschaftsapparat hat außerdem ein Ablaufdatum, weil der Nachschub aus dem iranisch-arabischen Raum versiegt. Israel finanziert in Gaza Stammesmilizen, die lieber heute als morgen die Hamas beerben wollen. Israel könnte sich dann bequem den Machtkampf untereinander anschauen.