Pensionist ließ Hund bei brütender Hitze im Auto

Angeklagter weist Schuld von sich

Im Prozess bekennt sich der Angeklagte nur teilweise schuldig. „Es waren keine 25 Minuten, höchstens 15, in denen ich ihn allein im Auto gelassen habe“, behauptet der Frühpensionist. Er habe damals einem in dem Block wohnhaften Kollegen Getränke hochgebracht und noch eine Zigarette geraucht. Leider hätte er vor dem Haus keinen Parkplatz bekommen, weshalb er einen etwas weiteren Weg habe gehen müssen, erklärt sich der Beschuldigte. Den Vorwurf der Tierquälerei weist er jedoch von sich: „Der Hund lag auf einer Kühlmatte, zudem hatte er Wasser und auch die Fenster waren offen. Das Tier war zu keiner Zeit dehydriert und hechelte auch nicht.“