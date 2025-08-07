Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nicht erste Anzeige

Pensionist ließ Hund bei brütender Hitze im Auto

Vorarlberg
07.08.2025 06:00
Der Frühpensionist nahm das Urteil an.
Der Frühpensionist nahm das Urteil an.(Bild: Dorn Chantall)

Ein Hundehalter (59) ist am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch zu fünf Monaten Haft auf Bewährung und 560 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Der Vorarlberger hatte seinen Pitbull bei sengender Hitze im Auto eingesperrt. 

0 Kommentare

Es ist mit 31 Grad einer der heißesten Sommertage dieses Jahres, als eine Anwohnerin des Wohnblocks in Dornbirn die Polizei alarmiert und von dem hechelnden Hund in einem fremden Auto berichtet. Als 20 Minuten später eine Streife eintrifft, ist nicht nur der Hundebesitzer zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt. Sondern auch besorgte Passanten, die versuchen, das stark hechelnde Tier durch die leicht geöffneten Fenster mit Wasser zu versorgen. Nachdem die Beamten den dehydrierten Pitbull schließlich aus dem völlig überhitzten Fahrzeug geholt hatten, sieht sich der Hundehalter mit einer Anzeige wegen Tierquälerei konfrontiert.

Angeklagter weist Schuld von sich
Im Prozess bekennt sich der Angeklagte nur teilweise schuldig. „Es waren keine 25 Minuten, höchstens 15, in denen ich ihn allein im Auto gelassen habe“, behauptet der Frühpensionist. Er habe damals einem in dem Block wohnhaften Kollegen Getränke hochgebracht und noch eine Zigarette geraucht. Leider hätte er vor dem Haus keinen Parkplatz bekommen, weshalb er einen etwas weiteren Weg habe gehen müssen, erklärt sich der Beschuldigte. Den Vorwurf der Tierquälerei weist er jedoch von sich: „Der Hund lag auf einer Kühlmatte, zudem hatte er Wasser und auch die Fenster waren offen. Das Tier war zu keiner Zeit dehydriert und hechelte auch nicht.“

Lesen Sie auch:
Der Angeklagte musste sich vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten.
Mehr als 40 Übergriffe
Bisse, Schläge, Wurfgeschoße: Ex-Freund verurteilt
05.08.2025

Handyvideo beweist Tierquälerei
Das Gegenteil beweist schließlich ein Handyvideo, auf dem die brenzlige Situation, in der sich das Tier befand, zu sehen ist. Da der Mann bereits in einem ähnlich gelagerten Fall schon einmal wegen Tierquälerei angezeigt wurde, verhängt Richter Theo Rümmele diesmal eine bedingte Haftstrafe in Höhe von fünf Monaten und eine unbedingte Geldstrafe über 560 Euro. „Sie haben zwar dafür gesorgt, dass es der Hund so angenehm wie möglich hat. Aber wie das Video zeigt, war das zu wenig, besonders an diesem heißen Tag“, so der Herr Rat zum Verurteilten, der das Urteil annimmt.

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
13° / 24°
Symbol heiter
Bludenz
13° / 27°
Symbol heiter
Dornbirn
14° / 27°
Symbol heiter
Feldkirch
13° / 27°
Symbol heiter

krone.tv

Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Weit abseits der Front
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
Wladimir Putin will offenbar keinen Deal, sondern einen Sieg in der Ukraine.
„Von Sieg überzeugt“
Insider: Putin wird Trumps Ultimatum ignorieren
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Nach Trumps U-Booten
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
Eine blutige israelische Flagge bei einer pro-palästinensischen Kundgebung in Mexiko
„Kein gerechter Krieg“
Ex-Sicherheitschefs für Ende der Gaza-Offensive
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
118.961 mal gelesen
Krone Plus Logo
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Formel 1
„Unnötig!“ Auch Wurz und ORF-Mann schütteln Kopf
114.944 mal gelesen
Alexander Wurz (li.) und Ernst Hausleitner
Steiermark
Prominenter Winzer steht unter Mordverdacht
108.595 mal gelesen
Tödlicher Krimi in den Weinbergen: Ein steirischer Top-Winzer sitzt seit 15. Juli wegen ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1426 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1193 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
1159 mal kommentiert
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Mehr Vorarlberg
Nicht erste Anzeige
Pensionist ließ Hund bei brütender Hitze im Auto
Ländle-Freestyler
Julius Forer geht bald Down Under
Unfall in Andelsbuch
Gleitschirmfliegerin landete unsanft in Garten
„Keine andere Wahl“
Silvretta Hochalpenstraße bleibt das ganze Jahr zu
Inflation
Lebensmittelhandel verwehrt sich gegen Eingriffe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf