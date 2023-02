„Steffi und Samuel kamen aus verschiedenen Welten“

Wegen der Erkrankung wird am Dienstag über U-Haft oder Anhaltung in der forensischen Psychiatrie entschieden. „Wer an Schizophrenie leidet, hat keine gespaltene Persönlichkeit und ist nicht automatisch gefährlich“, sagt Psychiatrie-Primaria Beatrix Lugmayer vom Spital in Vöcklabruck. Das Gehirn Erkrankter leitet zu viele Infos weiter. Dies führt dazu, dass Erkrankte oft Wahrnehmungen und Erlebnisse haben, die Umstehende nicht realisieren. Dazu sucht das Gehirn Erklärungen und findet oft abstruse Zusammenhänge, die für den Betroffenen aber logisch wirken. Konzentrations-, Angststörungen und Wahnvorstellungen sind mögliche Symptome.