Opfer wollte fliehen, blieb im Schnee stecken

Der 18-jährige Samuel Z., der in der Nacht auf Sonntag die 19-jährige Stefanie R. in Bad Leonfelden mit Schneestangen tödlich verletzt haben soll, befand sich am Dienstag weiter in der forensischen Abteilung einer Justizanstalt. Ob über ihn die Untersuchungshaft verhängt wird, entscheide sich wohl erst am Mittwoch, erklärte eine Staatsanwaltssprecherin. Aufgrund seiner psychischen Probleme sei auch eine vorläufige Anhaltung in der forensischen Abteilung möglich, was einer U-Haft gleichkomme.