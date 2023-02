Mann schoss auf Ehefrau - doch sie schützt ihn

Im Juli 2021 schoss ein Armenier seiner flüchtenden Ehefrau in Graz dreimal in die Beine. Die 38-jährige Kirgisin überlebte, der 44-Jährige wurde (nicht rechtskräftig) wegen Mordversuch verurteilt. Nun sagt sie: „Ich habe ihn aus Rache zu viel belastet“. Am Dienstag standen sie und ihre Tochter wegen Falschaussage vor Gericht.