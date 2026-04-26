Wanderin (33) stürzt mit Hund über Felskante ab

Zusammen mit ihrem Hund ist am Sonntag eine Wanderin in der kleinen Raabklamm (Steiermark) abgestürzt. Die Frau zog sich Verletzungen zu, ihr Tier kam ohne Blessuren davon.
Laut Angaben einer Zeugin war die 33-jährige Frau aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Hund von der Großen in Richtung Kleine Raabklamm gewandert. Dort dürfte sie sich in unwegsames Gelände begeben haben. Vermutlich, weil ihr Hund an der Leine gezogen hat, kam die Frau zu Sturz und fiel mit dem Tier zwei bis drei Meter über eine Felskante auf einen darunter liegenden Spazierweg.
Die verletzte Steirerin wurde vor Ort erstversorgt und danach vom Roten Kreuz ins LKH Weiz gebracht. Sie konnte bisher nicht befragt werden. Ihr Hund blieb unverletzt.
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