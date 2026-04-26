Wanderin (33) stürzt mit Hund über Felskante ab

Laut Angaben einer Zeugin war die 33-jährige Frau aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Hund von der Großen in Richtung Kleine Raabklamm gewandert. Dort dürfte sie sich in unwegsames Gelände begeben haben. Vermutlich, weil ihr Hund an der Leine gezogen hat, kam die Frau zu Sturz und fiel mit dem Tier zwei bis drei Meter über eine Felskante auf einen darunter liegenden Spazierweg.