Erster Fahrversuch mit Moped: 16-Jährige im Spital

Auf einem Parkplatz versuchte eine 16-jährige Oststeirerin am Sonntag erste Fahrversuche mit einem Moped. Sie verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug, stürzte in die Tiefe und verletzte sich.
Es ist eine typische Sonntagnachmittag-Szene in ländlichen Regionen: Eine Gruppe Jugendlicher hält sich mit Mopeds auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts auf – so auch heute in Birkfeld. Dabei versuchte laut Polizei eine 16-Jährige, erste Fahrversuche mit einem Moped durchzuführen.
Dabei verlor sie allerdings aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle. Sie prallte nach mehreren Metern gegen eine Begrenzungsmauer und wurde über diese drei Meter in die Tiefe geschleudert. Die Jugendliche erlitt Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung in die Kinderchirurgie des LKH Graz eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr half bei der Bergung des Mopeds.
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