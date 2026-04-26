Erster Fahrversuch mit Moped: 16-Jährige im Spital

Dabei verlor sie allerdings aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle. Sie prallte nach mehreren Metern gegen eine Begrenzungsmauer und wurde über diese drei Meter in die Tiefe geschleudert. Die Jugendliche erlitt Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung in die Kinderchirurgie des LKH Graz eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr half bei der Bergung des Mopeds.