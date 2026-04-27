Polizei stoppte in einer Woche 6000 Raser!

Die steirische Polizei führte in der Vorwoche ihre Schwerpunktaktion „Geschwindigkeit“ durch – und die Bilanz ist ziemlich eindrucksvoll wie erschreckend: Insgesamt 6000 Raser wurden gestoppt! Doch Geschwindigkeitsübertretungen waren nicht die einzigen Delikte, die von den Beamten bestraft wurden.
Wie im Vorfeld angekündigt, führte die steirische Polizei von 20. bis 26. April eine Schwerpunktwoche „Geschwindigkeit“ durch. Und wenn man es so nennen will, war dies ein voller „Erfolg“. Insgesamt 6000 Geschwindigkeitsübertretungen wurden geahndet – in 4400 Fällen wurde Anzeige an die Verwaltungsstrafbehörde erstattet, 1600 Übertretungen wurden per Organmandat geahndet.
Dazu wurden rund 2300 Alkoholüberprüfungen durchgeführt, die in Summe zu zwölf Anzeigen führten. 90 Fahrzeuglenker wurden beim Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung erwischt und mussten zahlen – bei Fahrzeugüberprüfungen wurden elf Kennzeichen aufgrund technischer Mängel abgenommen.
„Die Zahlen führen eindrücklich vor Augen, dass derartige koordinierte Schwerpunktaktionen absolut wichtig sind. Die steirische Polizei wird auch in Zukunft solche Aktionen durchführen. Durch Erhöhung des Kontrolldrucks kann die Verkehrssicherheit gesteigert werden“, ist Kurt Lassnig, Leiter der Landesverkehrsabteilung der LPD, überzeugt.
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