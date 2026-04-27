Polizei stoppte in einer Woche 6000 Raser!

Wie im Vorfeld angekündigt, führte die steirische Polizei von 20. bis 26. April eine Schwerpunktwoche „Geschwindigkeit“ durch. Und wenn man es so nennen will, war dies ein voller „Erfolg“. Insgesamt 6000 Geschwindigkeitsübertretungen wurden geahndet – in 4400 Fällen wurde Anzeige an die Verwaltungsstrafbehörde erstattet, 1600 Übertretungen wurden per Organmandat geahndet.