Pinkelnig und Ortlieb lassen Männer alt aussehen

Nina Ortlieb durfte am vergangenen Samstag bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Méribel (Fra) nicht nur über Abfahrtssilber jubeln. Zusätzlich gab es einen Scheck in Höhe von 33.000 Schweizer Franken. Damit erhöhte die Lecherin ihr Preisgeldkonto in ihrem Comeback-Winter auf insgesamt 67.525 Franken - vor Steuer. Damit liegt 26-Jährige im Ranking der Alpin-Damen aber „nur“ auf Rang 18.