„3G Medical GmbH“ schlittert in den Konkurs

Quote von 20 Prozent

Inzwischen wurde jedoch ein neuer Geschäftspartner gefunden, der mit der Serienfertigung der medizinischen Geräte starten könnte. Die Auslieferung könnte bereits ab Herbst dieses Jahr erfolgen. Um das Geschäft fortzuführen, plant die Schuldnerin nun, einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, einzubringen.