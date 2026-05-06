Kollision vor Achraintunnel fordert zwei Verletzte

Die Kollision ereignete sich gegen 21.15 Uhr auf der L200. Kurz vor dem Achraintunnel prallten auf einer Kreuzung aus bislang unbekannter Ursache zwei Pkw zusammen. In den beiden beteiligten Fahrzeugen befand sich jeweils nur der Lenker.
Ins Krankenhaus eingeliefert
Beide Männer erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung und Behandlung in ein Spital gebracht.
Ursache wird noch ermittelt
Die genaue Ursache für die Kollision ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Bregenzerwaldstraße bis etwa 22.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.
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