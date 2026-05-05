33-Jähriger nach Attacke in Deutschland gefasst

Flucht endete im Unterallgäu

Der Verdächtige, ein türkischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Dornbirn, setzte sich nach der Tat in seinen Pkw und fuhr über die Grenze. Dank der schnellen Fahndung klickten aber bereits kurz vor 21 Uhr im Landkreis Unterallgäu die Handschellen. Der Mann wurde von der deutschen Polizei festgenommen und befindet sich derzeit in Haft. Seine Auslieferung an die österreichische Justiz wird nun auf dem Rechtsweg in die Wege geleitet. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand laufender Ermittlungen.