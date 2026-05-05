33-Jähriger nach Attacke in Deutschland gefasst

Zu der tätlichen Auseinandersetzung kam es am Montag gegen 19.20 Uhr im Dornbirner Ortsteil Schwefel. Ein 33 Jahre alter Mann suchte einen 42-Jährigen an dessen Arbeitsstätte auf und ging dort mit einem Gegenstand auf diesen los. Das Opfer erlitt dabei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und musste nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Flucht endete im Unterallgäu
Der Verdächtige, ein türkischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Dornbirn, setzte sich nach der Tat in seinen Pkw und fuhr über die Grenze. Dank der schnellen Fahndung klickten aber bereits kurz vor 21 Uhr im Landkreis Unterallgäu die Handschellen. Der Mann wurde von der deutschen Polizei festgenommen und befindet sich derzeit in Haft. Seine Auslieferung an die österreichische Justiz wird nun auf dem Rechtsweg in die Wege geleitet. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand laufender Ermittlungen.
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