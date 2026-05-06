Nur 156 Lustenauer dürfen in das Austria-Stadion

„Ich bekam in den vergangenen Tagen viele Anfragen, ob es doch noch möglich sei, zu Karten zu kommen“, weiß Lustenaus Fanbeauftragter Stefan Baldauf, der bei jedem Auswärtsspiel dabei ist. Und ergänzt: „Wir hätten drei- bis viermal so viele benötigt, aber es gibt einfach keine mehr.“ Baldauf hat diese Situation bereits zu Saisonbeginn befürchtet. Dass es sich so zuspitzt, hätte aber auch er nicht gedacht. „Für den Verein ist es der Best-Case, für die Fans der Worst Case“, fasst er die Situation treffend zusammen.