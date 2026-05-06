Nur 156 Lustenauer dürfen in das Austria-Stadion

Bescheidene 156 Tickets – so wenig Karten erhalten die Lustenau-Fans für das Auswärtsspiel bei Austria Salzburg am Freitag (18). Und das bei einem Match, bei dem die Grün-weißen mit einem Sieg den Wiederaufstieg fixieren können. Freilich sind die Tickets schon lange weg – und eine Reise nach Maxglan auf gut Glück, keine sinnvolle Idee.
„Ich bekam in den vergangenen Tagen viele Anfragen, ob es doch noch möglich sei, zu Karten zu kommen“, weiß Lustenaus Fanbeauftragter Stefan Baldauf, der bei jedem Auswärtsspiel dabei ist. Und ergänzt: „Wir hätten drei- bis viermal so viele benötigt, aber es gibt einfach keine mehr.“ Baldauf hat diese Situation bereits zu Saisonbeginn befürchtet. Dass es sich so zuspitzt, hätte aber auch er nicht gedacht. „Für den Verein ist es der Best-Case, für die Fans der Worst Case“, fasst er die Situation treffend zusammen.
Strenge Vorgaben in Maxglan
Auf „gut Glück“ nach Salzburg zu reisen und vor Ort auf ein Ticket zu hoffen, ist sinnlos. Dass die Lustenau-Anhänger nur so wenig Karten erhalten, liegt an der begrenzten Stadionkapazität in Maxglan. Denn das „Max-Aicher-Stadion“, wo die Austria ihre Heimspiele austrägt, ist für nur 1566 Zuschauer zugelassen. Nur zehn Prozent der Plätze sind für Gästefans vorgesehen. Macht 156 Tickets!
Feierlichkeiten in Lustenau
Die Salzburger Polizei ist für den Zweitliga-Hit jedenfalls gerüstet. „Ich gehe auch nicht davon aus, dass es nach Spielende zu einem Platzsturm kommt“, so Baldauf. Zumal ohnehin in Lustenau die große Meisterparty steigen soll, falls es dazu bereits am Freitag kommt. Der Verein lädt in die Sun Minimeal Arena zum großen Public Viewing, wo das Spiel auf zwei Leinwänden live übertragen wird. „Sollten wir tatsächlich am Freitagabend schon Meister sein, werden wir unmittelbar nach Spielende in den Bus steigen und in Lustenau dann die Nacht durchfeiern“, verspricht der Fanbeauftragte.
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