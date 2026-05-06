Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wahnsinn in Salzburg

Nur 156 Lustenauer dürfen in das Austria-Stadion

2. Liga
06.05.2026 06:55
Nur 156 Mitglieder des treuen Anhangs der Lustenauer Austria finden am Freitag beim Duell gegen ...
Nur 156 Mitglieder des treuen Anhangs der Lustenauer Austria finden am Freitag beim Duell gegen Austria Salzburg in Maxglan im Stadion Platz.(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Bescheidene 156 Tickets – so wenig Karten erhalten die Lustenau-Fans für das Auswärtsspiel bei Austria Salzburg am Freitag (18). Und das bei einem Match, bei dem die Grün-weißen mit einem Sieg den Wiederaufstieg fixieren können. Freilich sind die Tickets schon lange weg – und eine Reise nach Maxglan auf gut Glück, keine sinnvolle Idee.

0 Kommentare

„Ich bekam in den vergangenen Tagen viele Anfragen, ob es doch noch möglich sei, zu Karten zu kommen“, weiß Lustenaus Fanbeauftragter Stefan Baldauf, der bei jedem Auswärtsspiel dabei ist. Und ergänzt: „Wir hätten drei- bis viermal so viele benötigt, aber es gibt einfach keine mehr.“ Baldauf hat diese Situation bereits zu Saisonbeginn befürchtet. Dass es sich so zuspitzt, hätte aber auch er nicht gedacht. „Für den Verein ist es der Best-Case, für die Fans der Worst Case“, fasst er die Situation treffend zusammen.

Das „Max-Aicher-Stadion“ in dem die Salzburger Austria bietet den Auswärtsfans fast keinen ...
Das „Max-Aicher-Stadion“ in dem die Salzburger Austria bietet den Auswärtsfans fast keinen Platz.(Bild: Andreas Tröster)

Strenge Vorgaben in Maxglan
Auf „gut Glück“ nach Salzburg zu reisen und vor Ort auf ein Ticket zu hoffen, ist sinnlos. Dass die Lustenau-Anhänger nur so wenig Karten erhalten, liegt an der begrenzten Stadionkapazität in Maxglan. Denn das „Max-Aicher-Stadion“, wo die Austria ihre Heimspiele austrägt, ist für nur 1566 Zuschauer zugelassen. Nur zehn Prozent der Plätze sind für Gästefans vorgesehen. Macht 156 Tickets!

Feierlichkeiten in Lustenau
Die Salzburger Polizei ist für den Zweitliga-Hit jedenfalls gerüstet. „Ich gehe auch nicht davon aus, dass es nach Spielende zu einem Platzsturm kommt“, so Baldauf. Zumal ohnehin in Lustenau die große Meisterparty steigen soll, falls es dazu bereits am Freitag kommt. Der Verein lädt in die Sun Minimeal Arena zum großen Public Viewing, wo das Spiel auf zwei Leinwänden live übertragen wird. „Sollten wir tatsächlich am Freitagabend schon Meister sein, werden wir unmittelbar nach Spielende in den Bus steigen und in Lustenau dann die Nacht durchfeiern“, verspricht der Fanbeauftragte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
2. Liga
06.05.2026 06:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
159.276 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche HiPP-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
123.097 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
119.347 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
2045 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
751 mal kommentiert
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Kolumnen
… dann werden sie Deutsch nie ausreichend lernen
682 mal kommentiert
Alle Kinder, die in Österreich aufwachsen, müssen die deutsche Sprache gut beherrschen. Doch ...
Mehr 2. Liga
Wahnsinn in Salzburg
Nur 156 Lustenauer dürfen in das Austria-Stadion
U18-Meister im Einsatz
Jungbullen blicken bereits auf kommende Saison
Für Austria Lustenau
Jetzt fehlt nur noch ein Sieg für den Aufstieg
Sieg gegen Bregenz
Großer Schritt Richtung Bundesliga für Lustenau
Trainer stellt klar:
„Es ist unser Anspruch, dieses Spiel zu gewinnen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf